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Новости. Общество
14:44, 06 Апреля 2018

В "Карелэнерго" объявлен ежегодный конкурс детского рисунка "Светлячок"

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Творческие работы юных художников принимаются до 1 мая.

Конкурс детского рисунка филиал МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") "Карелэнерго" проводит уже много лет подряд. Основная цель мероприятия – повысить у детей интерес и уважительное отношение к профессии энергетика. Традиционно особый акцент организаторы конкурса делают на теме профилактики детской электробезопасности.

Нередко дети и подростки не понимают, какую опасность представляет электричество, и это становится причиной электротравматизма. Задача конкурса состоит в том, чтобы дети повторили правила электробезопасности, получили мотивацию к соблюдению этих правил возле энергетических объектов. Конкурс – это еще и способ вовлечь взрослых в тему электробезопасности. Родители должны предостеречь своих детей от смертельной опасности нарушения правил поведения вблизи энергообъектов.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет, проживающие на территории Республики Карелия. Победители конкурса будут определены в трех номинациях с учетом возрастных категорий (5-7, 8-10 и 11-14 лет):

  1. "Профессия – энергетик".
  2. "Энергообъекты не место для игр и отдыха".

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (формат А4 или А3) и исполнены в любой технике рисования.

Для участия необходимо прислать свои работы, указав имя, фамилию, возраст, точный адрес, контактный телефон и название номинации, по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45, филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", пресс-служба, конкурс "Светлячок". Также обязательно приложить подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных данных (документы размещены на официальных страницах компании: https://vk.com/karelenergo?w=wall-22681167_451 и http://karelenergo.mrsksevzap.ru/newskar?feed=1384337280596&news=1384346680398).

Работы принимаются до 1 мая 2018 года.

Авторов лучших работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории будут ждать дипломы и призы. Итоги конкурса будут подведены 18 мая 2018 года.

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