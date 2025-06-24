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В Карелии выбрали лучшую доярку

Новости. Общество
15:25, 30 Июня 2025
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии

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Победительница представит республику на всероссийском этапе конкурса во Владимире.

Сотрудница племсовхоза «Мегрега» Наталья Светлова заняла первое место в XXIX конкурсе профессионального мастерства операторов машинного доения крупного рогатого скота, который прошел 27 июня в деревне Мегрега Олонецкого района.

Как рассказали в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, в конкурсе участвовали десять специалистов из племенных хозяйств «Мегрега» и «Ильинское», а также совхозов «Толвуя» и «Ведлозерский».

Участники должны были преодолеть четыре этапа: санитарный контроль, теоретическое задание, сборка/разборка доильного аппарата и доение.

Все призовые места заняли сотрудницы племсовхоза «Мегрега». Лучшей признали Наталью Светлову, на втором месте — Татьяна Калинина. Замкнула тройку лидеров Надежда Оноева. Призеры получили премию в 100 тысяч, 70 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

— Необходимо популяризировать профессию дояра, работника сельского хозяйства в целом, показывать молодежи, что это почетное и перспективное дело. Нужно показывать, что в нашей профессии не только есть место современным технологиям, но и место простым, но очень важным человеческим качествам: сохранению традиций, мудрости и доброте, — отметила министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина.

Она отметила, что Наталья Светлова набрала 99,05 баллов из 100, что стало рекордом за всю историю конкурса. Победительница представит регион на всероссийском этапе во Владимире.

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