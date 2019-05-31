В Карелии 1 июня не будут продавать алкоголь целый день

Исключением станет продажа алкогольной продукции при оказании услуг общепита, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

По информации ведомства, с 8.00 часов до 23.00 по местному времени в Международный день защиты детей 1 июня на территории Карелии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.