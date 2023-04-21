В Карелии 10 июня ожидаются заморозки до -3°С

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали, как начнутся длинные выходные.

В Петрозаводске в субботу 10 июня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем +11, +13°С. Атмосферное давление будет расти.



Облачно с прояснениями ожидается и в районах Карелии. Ночью по восточным районам местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура ночью +1, +6°С, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -1, -3°С, днем +11, +16°С.