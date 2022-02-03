В Карелии 11 пожарных 2 часа боролись с подступающим к жилому дому огнем (ФОТО)

Крупный пожар произошел в Медвежьегорске, сгорели все хозпостройки.

Как сообщается в официальном паблике медвежьегорских спасателей, сегодня, 4 февраля, произошел пожар хозпостроек частного дома по улице Заречная. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарной охраны в 7.28. К месту пожара были направлены дежурные караулы Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей. Всего в тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и три пожарных автоцистерны.

К приезду первого пожарного подразделения хозпостройки площадью около 12 м. кв. были практически полностью объяты огнем. Огонь уже добрался до стены дома. При работе по тушению пожара спасатели использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе, в очаг пожара было подано два ручных пожарных ствола. К 9.30 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара хозпостройки были полностью уничтожены, однако пожарные сумели отстоять от уничтожения огнем сам дом, поврежденной оказалась стена и веранда строения.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.