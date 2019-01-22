В Карелии 11 пожарных тушили огонь в квартире

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Пожар произошел в Питкяранте 21 января, сообщили в МЧС Карелии.
В 20.17 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (8 человек) и ДПК "РК Гранд" (3 человека) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме ул. 2-й Строительный квартал, 15. В 21.03 пожар ликвидирован.
В результате повреждена одна из квартир на площади 40 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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