В Карелии 11 пожарных тушили огонь в квартире

Пожар произошел в Питкяранте 21 января, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.17 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (8 человек) и ДПК "РК Гранд" (3 человека) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме ул. 2-й Строительный квартал, 15. В 21.03 пожар ликвидирован.

В результате повреждена одна из квартир на площади 40 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.