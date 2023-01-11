В Карелии 111 детей-сирот отпраздновали новоселье в 2022 году

В прошлом году 73 сироты в республике получили квартиры, а 25 сирот - денежную выплату.

По состоянию на 1 января 2023 года для детей-сирот приобретены 74 жилых помещения, 73 из которых уже предоставлены по договорам найма специализированного жилищного фонда. Кроме того, 10 льготников обеспечены жилыми помещениями специализированного жилфонда, приобретенными в 2020-2021 годах, а 3 человека получили жилье по договору соцнайма за счет муниципального жилфонда, сообщается на сайте правительства республики.

При этом если жилое помещение приобретается с привлечением кредитных средств, в Карелии дополнительно предусмотрено оказание помощи в форме предоставления единовременной денежной выплаты для оплаты части первоначального взноса по ипотеке в размере 300 тыс. рублей, но не более 50% от суммы первоначального взноса. В 2022 году альтернативной формой обеспечения жильем воспользовались 25 человек.

С 1 января 2023 года у детей-сирот старше 22 лет появилась возможность воспользоваться средствами единовременной денежной выплаты на приобретение собственного жилья. Решение о получении квартиры или единовременной выплаты принимает сам сирота.

В 2023 году в Карелии на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями предусмотрено более 180 млн рублей.