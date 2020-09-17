В Карелии 12 человек с пневмонией доставили в больницы

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в республике госпитализированы уже 1285 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки 12 человек с диагнозом "внебольничная пневмония" поступили в больницы.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1285 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.