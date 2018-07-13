В Карелии 13-летнюю девочку устроили работать продавцом пива

В Лоухском районе ребенка поставили за прилавок магазина торговать спиртным, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, в одном из магазинов Лоухского района, торговавшего продуктами и спиртным, работала 13-летняя девочка.

"Она самостоятельно разливала пиво по л емкостям для последующей розничной продажи", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством допуск к работам детей, не достигших 14 лет, не допускается, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения 18-летнего возраста.

Прокурор района направил руководителю организации представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. В итоге два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.