В Карелии 13-летнюю девочку устроили работать продавцом пива

По теме
Загрузка...
В Лоухском районе ребенка поставили за прилавок магазина торговать спиртным, сообщает прокуратура Карелии.
По информации ведомства, в одном из магазинов Лоухского района, торговавшего продуктами и спиртным, работала 13-летняя девочка.
"Она самостоятельно разливала пиво по л емкостям для последующей розничной продажи", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством допуск к работам детей, не достигших 14 лет, не допускается, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения 18-летнего возраста.
Прокурор района направил руководителю организации представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. В итоге два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
По теме
Выбор читателей
10.07.2018, 20:20
12.07.2018, 16:43
12.07.2018, 16:45
06.07.2018, 14:44
10.07.2018, 19:40
Аналитика
12.07.2018 11:14
Капитал
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
09.07.2018 13:36
09.07.2018 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
Чтиво
Сегодня 10:58
Без политики
В последнее время участились несчастные случаи со смертельным исходом на электросетевых объектах из-за лесозаготовок частных лиц и компаний.
03.07.2018 11:19
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
Медиа
09.07.2018 11:06
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии