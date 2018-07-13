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Новости. Общество
09:36, 13 Июля 2018

В Карелии 13-летнюю девочку устроили работать продавцом пива

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В Лоухском районе ребенка поставили за прилавок магазина торговать спиртным, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, в одном из магазинов Лоухского района, торговавшего продуктами и спиртным, работала 13-летняя девочка.

"Она самостоятельно разливала пиво по л емкостям для последующей розничной продажи", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством допуск к работам детей, не достигших 14 лет, не допускается, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения 18-летнего возраста.

Прокурор района направил руководителю организации представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. В итоге два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Комментарии

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Беня
2018-07-13 10:55:17
Да, да, да... Давайте не будем кошмарить бизнес, давайте бизнес будет кошмарить нас :)
кир
2018-07-13 10:33:55
"Добро" сделали - отобрали заработок. Другую работу не дали. У нас так во всём - никого не интересует ни работа, ни её результат. Самые "человечные" в мире.
Неравнодушный
2018-07-13 10:06:30
Пять лет промелькнут незаметно, наразливается ещё.
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