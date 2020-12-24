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В Карелии 130 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:37, 25 Декабря 2020
фото: © Илья Тимин
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На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализирован 721 человек, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 25 декабря госпитализирован 721 человек, заболевший COVID-19, 584 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 130 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 25 декабря составляет 20.1%, что является критической отметкой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 379 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 25706 человек. Выздоровели – 18331. Умерли 149 пациентов.

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