В Карелии 133 человека попали в больницы с пневмонией за неделю

Количество заболевших внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели на 33,5%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За минувшую неделю зарегистрировано 161 случая внебольничной пневмонии. Заболеваемость в целом по республике ниже среднемногонедельного показателя (-24,5%).

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на 30,3%, зарегистрировано 56 случаев.

Количество госпитализированных с данным заболеванием составило 133 человека.

Ранее сообщалось, эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Карелии почти на 35 процентов.