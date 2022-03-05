В Карелии 133 человека попали в больницы с пневмонией за неделю

Количество заболевших внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели на 33,5%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
За минувшую неделю зарегистрировано 161 случая внебольничной пневмонии. Заболеваемость в целом по республике ниже среднемногонедельного показателя (-24,5%).
В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на 30,3%, зарегистрировано 56 случаев.
Количество госпитализированных с данным заболеванием составило 133 человека.
Ранее сообщалось, эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Карелии почти на 35 процентов.
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