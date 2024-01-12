В Карелии 14 января немного потеплеет

В карельском Гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на воскресенье.

В воскресенье, 14 января, жителей республики ждет облачная погода, ночью с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, ночью метель.



На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, днем на севере - восточных направлений, умеренный. Температура ночью -13, -18°С, местами до -24°С. Днем -9, -14°С, местами до -18°С.



В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура ночью -15, -17°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет падать.