В Карелии 14 классов ушли на карантин

В Роспотребнадзоре республики рассказали об эпидемиологической обстановке по ОРВИ и коронавирусу.

В Карелии за 41 неделю 2024 года зарегистрировали 93 случая заболевания Covid-19 и 6 220 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Как рассказали в источнике, показатель заболеваемости составил 117,83 на 10 тысяч населения, что на 7,6% ниже уровня предыдущей недели.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения оказался выше эпидемического порога на 19% за счет возрастных групп 7-14 лет, 15 лет и старше.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3140 случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 7%.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике приостановили деятельность 14 классов в семи СОШ и две группы в двух МДОУ (Сегежский район).

Напомним, глава Минздрава Карелии объяснил, чем грипп отличается от ОРВИ.