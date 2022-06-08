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В Карелии 15 «земских учителей» получат по миллиону рублей

Новости. Общество
09:23, 21 Июня 2022
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Стали известны победители программы «Земский учитель», по которой педагоги получают 1 млн рублей.

В рейтинговом отборе приняли участие 52 кандидата из 28 регионов России. С нового учебного года 15 победителей приступят к преподаванию химии, истории, английского языка, информатики, русского языка, литературы и других дисциплин в районах республики, сообщается на сайте регионального правительства.

Так, с сентября историю и обществознание для школьников Суоярви будет вести Эльвира Мурасина. Педагог с 11-летним стажем приедет в Карелию по программе «Земский учитель» из Самарской области:

— Мой коллега, уезжая по программе Крым, напутствовал, что пока молодые — надо дерзать. Я решила подать заявку в несколько регионов, первой откликнулась Карелия. Как только я приехала в Карелию, улыбка не сходит с моего лица, все ожидания оправдались! Школа очень уютная. Жду — не дождусь августа, когда окончательно перееду. Меня покорила природа, добродушие людей и гостеприимство.

— В нашей школе 56 педагогов и 930 обучающихся, — говорит директор школы Суоярви Алексей Башкиров, в недавнем прошлом сам участник этой программы. — В 2022 году мы заявили на «Земского учителя» четыре вакансии, одну из них закрыли. Три закрыть не удалось, поэтому в следующем году будем участвовать вновь. Хочется, чтобы программа продолжила развиваться, появлялись новые условия, привлекательные для потенциальных участников и работодателей.

Сегодня в школах Карелии работает 31 «земский учитель».

Для двух учителей Суоярвского района — участников программы 2021 и 2022 годов — местная администрация предоставила служебные квартиры. По инициативе главы Карелии для земских учителей 2020 года купят 8 квартир. Это педагоги, которые не имеют служебного жилья в Беломорском, Медвежьегорском, Пряжинском, Принежском, Пудожском, Олонецком и Сегежском районах.

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