В Карелии 193 человека с пневмонией попали в больницы за неделю

За минувшую неделю у 226 жителей республики диагностирована внебольничная пневмония.

По данным Управления Роспотребнадзора, с 24 по 30 января зарегистрировано 226 случаев внебольничной пневмонии (37,1 на 100 тыс. населения).

Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости зарегистрировано в 8 районах республики.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на 0,8%, зарегистрировано 79 случаев (28,1 на 100 тыс. населения).

Количество заболевших внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели на 27,1%. За неделю 193 человека с этим заболеванием были госпитализированы.

Ранее сообщалось, эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 100 процентов.