890x80
Реклама
Работников ЦБК в Карелии признали виновными в нарушениях, из-за которых погиб рабочий 3
Сегодня 06:40
«Они ни в чем не виноваты»: готовится запрет на уничтожение конфискованных продуктов 7
Сегодня 00:10

В Карелии 193 человека с пневмонией попали в больницы за неделю

Новости. Общество
17:20, 01 Февраля 2022
фото: © shutterstock.com

Новости партнеров

За минувшую неделю у 226 жителей республики диагностирована внебольничная пневмония.

По данным Управления Роспотребнадзора, с 24 по 30 января зарегистрировано 226 случаев внебольничной пневмонии (37,1 на 100 тыс. населения).

Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости зарегистрировано в 8 районах республики.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на 0,8%, зарегистрировано 79 случаев (28,1 на 100 тыс. населения).

Количество заболевших внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели на 27,1%. За неделю 193 человека с этим заболеванием были госпитализированы.

Ранее сообщалось, эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 100 процентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 9
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 12
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»