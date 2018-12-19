В Карелии 20 декабря ожидается слабый снег и мороз

О погоде на 20 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 декабря будет облачно с прояснениями. Возможен слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер южных, юго-восточных направлений слабый.

Ночная температура опустится до -16 градусов, днем столбик термометра поднимется до -10.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный слабый.

Температура ночью -9, -14 градусов, по юго-восточным районам до -23, днем температура составит -9, -14 градусов.

