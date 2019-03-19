В Карелии 20 марта выпадет мокрый снег

О погоде на 20 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 20 марта будет облачная с прояснениями погода. Временами ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура ночью составит +1, -1 градус, днем потеплеет до +2, +4.

В Карелии также будет облачно с прояснениям. В большинстве районов выпадут небольшие осадки в виде снега (мокрого). На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью температура воздуха остановится на показателях +1, -4 градуса, на севере похолодает до -8, днем может потеплеть до +4 градусов.