В Карелии 20 марта выпадет мокрый снег

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О погоде на 20 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 20 марта будет облачная с прояснениями погода. Временами ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью составит +1, -1 градус, днем потеплеет до +2, +4.
В Карелии также будет облачно с прояснениям. В большинстве районов выпадут небольшие осадки в виде снега (мокрого). На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночью температура воздуха остановится на показателях +1, -4 градуса, на севере похолодает до -8, днем может потеплеть до +4 градусов.
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