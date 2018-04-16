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Новости. Общество
14:36, 16 Апреля 2018

В Карелии 21 фирма получила разрешение не поднимать своим работникам зарплату до минимальной

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Рабочая группа по контролю над соблюдением соглашения о росте минимальной зарплаты в Карелии признала мотивированным отказ 21 компании от присоединения к соглашению.

Соглашение между Союзом работодателей, Союзом объединений профсоюзов и правительством предусматривает, что организации в 2018 году поднимают минимальную зарплату до 10 тыс. рублей.

Работодатели, которые не захотели выполнять соглашение, должны были написать письменные мотивированные отказы.

Как сообщили в Управлении труда и занятости Карелии, в установленный срок до 10 февраля поступило 122 заявления от работодателей об отказе в присоединении к соглашению.

Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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dgin
2018-04-16 14:43:34
Совсем там с дубу упали ,решение суда есть , а они чего то признают .Всех отказавшихся вместе с упр.ро труду и профсоюзами в кутузку.
Гость
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