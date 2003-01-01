В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

Прокуратура Медвежьегорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в крупном размере).

Суд установил, что в июне 2024 года обвиняемая, ранее не имевшая проблем с законом, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на распространение через Интернет наркотических средств с целью их последующей перепродажи потребителям через тайники-«закладки», сообщили в Прокуратуре Карелии.

Используя переданные ей через мессенджер координаты, в лесном массиве в Прионежском районе она отыскала синтетический наркотик, который перевезла в свою квартиру в п. Пиндуши, расфасовала и собиралась распространить на территории района.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена оперативными сотрудниками органов внутренних дел, в ходе обыска наркотическое средство изъято. Обвиняемая признала вину и активно способствовала расследованию.

Суд приговорил её к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.