В Карелии 22 человека отравились алкоголем и умерли

В прошлом году в республике зарегистрировано 22 случая отравления алкоголем со смертельным исходом.

Ежегодно статистика по смертности как в Карелии, так и во всей России, показывает одну и ту же картину: люди умирают чаще всего от сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний. Хронический алкоголизм среди главных причин летальных исходов упоминается редко. По официальной статистике смертность от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголя, в Карелии в прошлом году составила всего 3,1 процента. Зарегистрировано три случая смерти от хронического алкоголизма и 22 случая отравлений алкоголем со смертельным исходом. Но сколько пациентов «заработали» себе болезни, которые лидируют среди причин летальных исходов, из-за чрезмерного потребления алкогольных напитков, статистика не скажет. Хотя 60 процентов смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с причинами, ассоциированными именно с алкоголем.

По словам главного врача Республиканского наркологического диспансера Ольги Ларионовой, основная наркологическая патология в Карелии — 80 процентов — это алкоголизм. И это наша региональная патология. Об этом свидетельствуют данные статистики. К сожалению, заболеваемость в Карелии выше, чем в среднем по стране, и она растет.

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