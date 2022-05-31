В Карелии 220 ковидных больных продолжают лечение в стационарах

За минувшие сутки еще 59 человек в республике заразились коронавирусом.

На 8 июня в Карелии зарегистрированы 136263 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17938 детей. За прошедшие сутки выявлены 59 инфицированных (7 — дети), из них непривитых — 37 (62,7%). Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 220 пациентов, в состоянии средней тяжести — 189 человек, в тяжёлом — 31 (из них непривитых — 30).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 133801 человек, за последние сутки — 67.