В Карелии 23 заключенных выучились на поваров

Восемнадцать заключенных колонии №7 и пять осужденных СИЗО-2 получили профессию повара, сообщили в УФСИН Карелии.

Занятия с будущими поварами проводили опытные преподаватели Федерального казенного профессионального образовательного учреждения №30 ФСИН России. Выпускники успешно прошли весь курс обучения и сдали экзамены. По завершении аттестации осужденным присвоена квалификация и разряд по профессии, выданы соответствующие свидетельства государственного образца.

Получение востребованной на рынке труда профессии во время отбывания наказания помогает осужденным после освобождения легче ресоциализироваться, найти интересную и хорошо оплачиваемую работу, увеличивая их шансы на успешную адаптацию в обществе.

Пока же полученные навыки новоиспеченные специалисты смогут применить, работая на пищеблоке СИЗО или колонии.