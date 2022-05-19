В Карелии 246 пациентов с коронавирусом продолжают лечиться в стационарах

За минувшие сутки еще 58 жителей республики заразились коронавирусной инфекцией.

На 20 мая в Карелии зарегистрировано 135119 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17776 детей. За прошедшие сутки выявлены 58 инфицированных (13 — дети), из них непривитых — 40 (68,9%). Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах находятся 246 пациентов, в состоянии средней тяжести — 214 человек, в тяжёлом — 32 (из них непривитых — 32).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 132568 человек, за последние сутки — 59.

За сутки не зарегистрировано смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1506 человек.