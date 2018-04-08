В Карелии 27-летний водитель вылетел в кювет и получил травмы

Стали известны подробности аварии, произошедшей в Медвежьегорском районе.

Вечером седьмого апреля в Медвежьегорске (автодорога "Вологда — Медвежьегорск", 624 км) опрокинулся автомобиль.

По предварительным данным, 27- летний водитель «Рено Логан» при прохождении левого поворота, не справился с управлением, съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП травмирован водитель, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, сообщает паблик "Госавтоинспекция Карелии".

«Друзья, обсуждая это ДТП, вспомните фразу инструктора автошколы: перед каждым поворотом нужно притормаживать»,- напоминает Госавтоинспекция.