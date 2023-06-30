В Карелии 31-летний байкер пострадал в ДТП

Мотоциклист на трассе в Олонецком районе не справился с управлением и попал в больницу.

Мотоциклист на трассе «Кола» в Олонецком районе Карелии не справился с управлением и съехал в кювет, сообщили в Госавтоинспекции республики 3 июля.

Житель Санкт-Петербурга, 31-летний мужчина, не учел дорожные и погодные условия и вылетел в кювет. Он получил травмы, после чего был госпитализирован.

По факту ДТП сотрудники автоинспекции проводят проверку.