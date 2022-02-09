В Карелии 31 ребенка привили от коронавируса

С начала пандемии в республике полностью привиты 269 349 человек.

В Карелию поступило 730 доз двухкомпонентной вакцины для подростков Гам-Ковид-ВАК-М. На сегодняшний день в республике привит 31 ребенок, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Отмечу, что вакцинация детей добровольная. Для того чтобы вакцинировать ребенка с 12 до 15 лет, необходимо согласие одного из родителей или законного представителя ребенка. С 15 лет необходимо согласие самого ребенка. Прививку можно сделать в детских поликлиниках», — пишет министр здравоохранения.

На 11 февраля с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привилось 287 712 человек, что составляет 59,4% от общего числа проживающих в республике взрослых и 74,2% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

На сегодняшний день полностью привиты 269 349 человек, что составляет 55,6% от общего числа взрослых и 69,5% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 83 808 жителей республики.

Михаил Охлопков напомнил, что Минздравом России разрешено использовать первый компонент вакцины «Спутник V» как альтернативу однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Сертификат вакцинированного после прививки первым компонентом «Спутник V» будет сформирован через 21 день.

Напомним, в Карелии за последние сутки выявлены 1086 инфицированных, из них непривитых — 1042 (95,9%).