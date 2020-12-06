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В Карелии 33 человека госпитализированы за сутки с пневмонией

Новости. Общество
09:14, 07 Декабря 2020
фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh
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Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки еще 33 человека попали в больницы Карелии с пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2846 пациентов.

За минувшие сутки смертей пациентов с таким диагнозом не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от пневмонии умерли 94 человека.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 29 человек поступили в стационары республики с внебольничной пневмонией.

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