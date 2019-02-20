В Карелии 38 домов переведут на природный газ

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики опубликовало список домов в Петрозаводске и Олонце, которые в 2019 году переведут на природный газ.

В текущем году будут проведены работы по переводу 31 дома в Петрозаводске и 7 домов в Олонце на природный газ, сообщает сайт министерства. В Минстрое считают, что переход на новый вид топлива позволит существенно сократить коммунальные платежи жильцов.

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