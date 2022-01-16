В Карелии 4-месячный ребенок пострадал в аварии, которую устроил пьяный водитель без прав

Ребенок оказался в одной из машин, которые столкнулись на дороге в Медвежьегорском районе.

ДТП произошло 14 января, в пятницу, в селе Великая Губа. Об этом информирует Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля «Toyota Corolla» при обгоне автомобиля «Ford Kuga», который выполнял поворот налево с включенным указателем поворота, допустил с ним столкновение.

В дорожно-транспортном происшествии был травмирован 4-месячный пассажир автомобиля «Ford». Мальчик находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В ходе оформления ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что 29-летний мужчина, управлявший «Toyota», в момент аварии находился в состоянии опьянения и права на управление транспортными средствами не имеет.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.