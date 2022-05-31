В Карелии 46-летний мужчина пытался изнасиловать беспомощную пенсионерку

В Карелии будут судить рецидивиста, обвиняемого в покушении на изнасилование пожилой женщины.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46 -летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование.

По данным следствия, в апреле мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире пожилой женщины, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, попытался ее изнасиловать. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как на крик потерпевшей пришла соседка.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, отбывал наказания в местах лишения свободы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, подозреваемый в покушении на изнасилование 80-летней пенсионерки и разбое арестован в Питкярантском районе.