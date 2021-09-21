В Карелии 49-летний водитель многотонного грузовика попался пьяным за рулем

Автоинспекторы дали неутешительную статистику по количеству остановленных на дорогах республики пьяных водителей, сообщили в ГБДД Карелии.

Водитель грузовика MAN был остановлен автоинспекторами на 338 километре трассы «Кола» в Олонецком районе Карелии — у 49-летнего мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, в Прионежском районе сотрудники ГИБДД остановили 50-летнего водителя автомобиля Nissan, также в нетрезвом виде.

Всего за минувшие выходные дни на дорогах республики автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 25 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителей составлены административные материалы, им грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.