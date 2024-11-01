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В Карелии 5 млн рублей планируют направить на выплаты студенткам за рождение ребенка

Новости. Общество
19:52, 05 Ноября 2024
фото: Законодательное собрание РК

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В проекте главного финансового документа Республики Карелия на 2025 год предусмотрены средства на единовременную выплату студенткам до 25 лет за рождение ребенка.

Об этом сообщила министр социальной защиты республики Ольга Соколова на координационном совещании, состоявшемся в карельском парламенте 5 ноября с участием председателей парламентских комитетов. Его провела и.о. Председателя Законодательного Собрания республики Ольга Шмаеник.

Министр рассказала депутатам об основных направлениях расходов на социальную поддержку жителей республики в 2025 году. В частности, пять миллионов рублей будут направлены на обеспечение единовременных выплат студенткам вузов, колледжей и техникумов, которые родили детей в возрасте до 25 лет.

Напомним, что в Республике Карелия с 2025 года по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова будет введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для студенток, обучающихся очно в вузах или профессиональных образовательных учреждениях на территории региона и родивших детей до 25 лет. Эта мера направлена на поддержку молодых матерей и стимулирование рождаемости в регионе.

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