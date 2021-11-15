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В Карелии 55 детей за сутки заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:35, 25 Ноября 2021
фото: © freepik

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В то же время, 63 ребенка выздоровели за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, за сутки коронавирус был выявлен у 55 детей в Карелии. При этом сутками ранее, 24 ноября, было выявлено 42 инфицированного коронавирусом ребенка.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом детей в республике достигло 9805 человека.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 63 ребенка. Число выздоровевших детей за всем время выросло до 9380.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 268 новых случая заражения, зарегистрированы пять смертей, выздоровел 271 пациент.

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