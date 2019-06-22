В Карелии 6-летний велосипедист врезался в автомобиль

ДТП произошло 21 июня в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.00 на 6,5 км автодороги Кемь–Рабочеостровск 6-летний велосипедист выехал на проезжую часть (в районе перекрестка) и наехал на проезжающий автомобиль Mitsubishi Pajero.



В результате происшествия ребенок получи ушибы, пострадавшему оказана медицинская помощь.