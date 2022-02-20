В Карелии 60 классов отправили на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Ученики 21 школы республики ушли на дистант за неделю из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 60-ти классов в 21 школе республики. Кроме того, за неделю на карантин закрыта 21 группа в 16-ти детских садах.

Напомним, из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Карелии приостановлена деятельность 6-ти классов в 5-ти школах республики.