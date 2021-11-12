В Карелии 68 коронавирусных больных находятся в тяжелом состоянии, четверо — между жизнью и смертью

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карели сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

На 21 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 88227 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10731 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлено 195 инфицированных (29 — дети), из них непривитых — 187 (96%).

В ковидных стационарах получают лечение 760 пациентов, в состоянии средней тяжести — 688 человек, в тяжёлом — 68 (из них непривитых — 66).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 83423 человека, за последние сутки — 213.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1158 человек.