890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Схема движения транспорта изменится в Петрозаводске после новогодних праздников 2
20.12.2021 12:07
Многодетная семья в Петрозаводске получила почти 4 млн рублей на покупку жилья 2
20.12.2021 14:24
Водителей предупреждают об ограничении скорости на трассе «Кола»
20.12.2021 18:20
В Петрозаводске пьяный водитель избил двух инспекторов ДПС 2
Сегодня 06:40
Крытый футбольный манеж в Петрозаводске построят в районе Лососинского шоссе 10
20.12.2021 11:08

В Карелии 68 коронавирусных больных находятся в тяжелом состоянии, четверо — между жизнью и смертью

Новости. Общество
09:38, 21 Декабря 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

Новости партнеров

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карели сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

На 21 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 88227 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10731 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлено 195 инфицированных (29 — дети), из них непривитых — 187 (96%).

В ковидных стационарах получают лечение 760 пациентов, в состоянии средней тяжести — 688 человек, в тяжёлом — 68 (из них непривитых — 66).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 83423 человека, за последние сутки — 213.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1158 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»