В Карелии 69-летний пенсионер похитил саженцы деревьев и почувствовал стыд

Мужчина похитил саженцы, не имея конкретной цели их применения, после чего пришел к раскаянию в полиции.

В Отдел МВД России по Прионежскому району с заявлением о краже обратились работники одного из предприятий, сообщает сайт полиции. С территории хозяйства неизвестным были похищены саженцы деревьев – сосны и туи. Ущерб превысил 25 тыс. рублей.

Оперативники установили подозреваемого в краже – ранее не судимого 69-летнего жителя карельской столицы. По версии следствия, мужчина работал неподалеку и знал о том, как пройти незамеченным на участок. В вечернее время он подъехал на машине, проник на территорию, выбрал маленькие ели и туи, положил их в мешок и похитил.

Сотрудникам полиции пенсионер не смог пояснить мотив своих действий, но признался, что раскаивается в содеянном и испытывает стыд. Ущерб от своих действий он возместил полностью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".