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В Карелии 7 больных коронавирусом находятся между жизнью и смертью

Новости. Общество
09:51, 06 Марта 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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По данным на 6 марта, в ковидных стационарах Карелии получают лечение 790 человек, 7 из них – в крайне тяжелом состоянии.

По данным на утро 6 марта, в ковид-центрах Карелии получают лечение 790 пациентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В состоянии средней тяжести – 751 человек, в тяжёлом – 32 (из них непривитых - 30).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии выявлено более 300 новых случаев заражения коронавирусом.

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