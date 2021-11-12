В Карелии 70 тяжелых пациентов находятся в ковидных центрах

В ковидных стационарах республики получают лечение 738 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки в Карелии выявлены 262 инфицированных, из них 255 были не привиты (97,3%). Всего с начала пандемии зарегистрированы 85706 инфицированных коронавирусной инфекцией. Об это пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 9 декабря в ковидных стационарах получают лечение 738 пациентов, в состоянии средней тяжести – 665 человек, в тяжёлом – 70 (из них непривитых - 70).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 80785 человек, за последние сутки – 245.

За сутки зарегистрированы еще две смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1111 человек.

Напомним, сутками ранее были зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции.