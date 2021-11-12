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В Карелии 73 ковидных больных находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:19, 13 Декабря 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

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За сутки от коронавируса скончались четыре жителя Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 13 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 86638 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10549 детей.

За прошедшие сутки выявлены 216 инфицированных (35 - дети), из них непривитых – 208 (96,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 719 пациентов, в состоянии средней тяжести – 643 человека, в тяжёлом – 73 (из них непривитых - 73).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 81716 человек, за последние сутки – 213.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1126 человек.

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