В Карелии 73 ковидных больных находятся в тяжелом состоянии

За сутки от коронавируса скончались четыре жителя Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 13 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 86638 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10549 детей.

За прошедшие сутки выявлены 216 инфицированных (35 - дети), из них непривитых – 208 (96,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 719 пациентов, в состоянии средней тяжести – 643 человека, в тяжёлом – 73 (из них непривитых - 73).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 81716 человек, за последние сутки – 213.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1126 человек.