В Карелии 75-летняя водитель получила травмы в жестком ДТП

Авария произошла на трассе Петрозаводск-Суоярви.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 26 декабря, в 13:20 на 30 км автодороги Петрозаводск - Суоярви на участке проведения дорожных работ произошло ДТП.
По предварительным данным, 58-летний водитель на Kia Sportage допустил занос и врезался в двигающийся во встречном направлении автомобиль «Нива».
В результате аварии госпитализирована 75-летняя водитель «Нивы».
По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, в Карелии водитель опрокинул автопоезд в кювет и получил травмы.
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