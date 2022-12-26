В Карелии 75-летняя водитель получила травмы в жестком ДТП

Авария произошла на трассе Петрозаводск-Суоярви.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 26 декабря, в 13:20 на 30 км автодороги Петрозаводск - Суоярви на участке проведения дорожных работ произошло ДТП.

По предварительным данным, 58-летний водитель на Kia Sportage допустил занос и врезался в двигающийся во встречном направлении автомобиль «Нива».

В результате аварии госпитализирована 75-летняя водитель «Нивы».

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, в Карелии водитель опрокинул автопоезд в кювет и получил травмы.