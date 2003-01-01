В Карелии 8 сентября температура поднимется до +25°С

О погоде на понедельник рассказали в Гидрометцентре республики.

В Петрозаводске в понедельник, 8 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер задует южный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днём +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Переменная облачность ожидается и в районах Карелии. Ночь пройдет преимущественно без осадков, днем на севере местами выпадет кратковременный дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет дуть южных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит +4, +9°С, местами до +14°С, днём +20, +25°С, на севере +15, +20°С.