В Карелии 80 процентов сотрудников градообразующего предприятия привились от коронавируса

Коллектив «Карельского окатыша» в Костомукше достиг уровня коллективного иммунитета в 80 процентов.

Комбинат готовит заявку в правительство Карелии на получение паспорта коллективного иммунитета. А сотрудники филиала «Северсталь Менеджмента» в Костомукше, которые перешагнули эту планку раньше, уже получили такой документ. Об этом сообщил исполнительный директор Костомукшского ГОКа Михаил Кондраков на своей странице в соцсети.

По словам Кондракова, больше всего привитых сотрудников работают в цехе подготовки производства, там уровень вакцинации составил 88,4%. Кроме того, высокого уровня удалось достичь цеху технологической автоматики и метрологии. Число вакцинированных сотрудников здесь составило 85,3%. Высокой планки вакцинации достигли в цехе по производству геологических работ — 82,9%.

«Мы все еще немного отстаем от других железорудных предприятий компании по количеству привитых. А вот по уровню ревакцинации в „Северстали“ „Карельский окатыш“ в лидерах с самым высоким процентом — 9,4», — пишет Михаил Кондраков.

Ранее Минэк разъяснил новое требование о паспортах коллективного иммунитета для организаций Карелии.