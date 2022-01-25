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В Карелии 82-летний водитель врезался в лесовоз и попал в больницу

Новости. Происшествия
10:09, 26 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Пожилой житель Ульяновской области устроил ДТП на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 25 января, в 21.35 на 390 км федеральной трассы «Сортавала» 82-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211» врезался в стоящий грузовик Volvo с полуприцепом. Лесовоз стоял на трассе с включенной световой аварийной сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки.

В результате ДТП водитель «ВАЗа», житель Ульяновской области, получил травмы. Пенсионер был госпитализирован.

Ранее два грузовика столкнулись в городе на юге Карелии.

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Комментарии

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кир
2022-01-26 10:47:56
Какой он ездок? Закона нет для престарелых.
Михаил Голубев
2022-01-26 11:10:49
кир, он ездок. 
Гость
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