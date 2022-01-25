В Карелии 82-летний водитель врезался в лесовоз и попал в больницу

Пожилой житель Ульяновской области устроил ДТП на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 25 января, в 21.35 на 390 км федеральной трассы «Сортавала» 82-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211» врезался в стоящий грузовик Volvo с полуприцепом. Лесовоз стоял на трассе с включенной световой аварийной сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки.

В результате ДТП водитель «ВАЗа», житель Ульяновской области, получил травмы. Пенсионер был госпитализирован.

Ранее два грузовика столкнулись в городе на юге Карелии.