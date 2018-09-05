Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:35, 05 Сентября 2018

В Карелии 83-летняя бабушка пошла за грибами и заблудилась

По теме

ВИДЕО: Иномарка по "встречке" пронеслась по центру Петрозаводска
04.09.18 16:29
Семеро на одного: в центре Петрозаводска компания избила человека
04.09.18 11:38
Следком Карелии возбудил дело по факту гибели монтажника, которого придавило строительным краном
04.09.18 10:12
Все новости
Загрузка...

В Прионежском районе Карелии спасатели карельской поисковой службы вывели из леса пожилую любительницу грибов.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, каждые выходные в лесах Карелии теряются люди, которых приходится искать и спасать.

Так, по информации спасателей, в минувшую субботу 1 сентября вывели из леса трех грибников, в воскресенье – двух.

Возраст любителей грибной охоты зачастую оказывается критическим для таких лесных походов.

"Вчера, 4 сентября, в Пяжиевой Сельге заблудилась 83-летняя бабушка, инвалид II группы, - сообщили в карельской поисково спасательной службе, - позвонила по номеру 112 и вышла на нас. Мы ее вывели из леса по телефону. Несколькими днями ранее в Кондопожском районе заблудились два человека – мужчина 59 года рождения и на следующий день женщина 35-го года рождения. На поиски выезжали спасатели – вывели из леса".

В поисково-спасательной службе напоминают любителям тихой охоты о том, что с собой в лес необходим брать набор туриста: компас, спички и еду.

По теме

ВИДЕО: Иномарка по "встречке" пронеслась по центру Петрозаводска
04.09.18 16:29
Семеро на одного: в центре Петрозаводска компания избила человека
04.09.18 11:38
Следком Карелии возбудил дело по факту гибели монтажника, которого придавило строительным краном
04.09.18 10:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
04.09.2018, 06:40
ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

Аналитика

04.09.2018 11:39
Политкухня
"Это оскорбительно" 14
В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.
"Пошли в отказ" 1
04.09.2018 10:28
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 4
04.09.2018 08:00
В "золотом веке" живем 12
03.09.2018 12:19
Тайны Сандармоха 6
31.08.2018 11:50
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 4
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
03.09.2018 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»