В Карелии 83-летняя бабушка пошла за грибами и заблудилась

В Прионежском районе Карелии спасатели карельской поисковой службы вывели из леса пожилую любительницу грибов.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, каждые выходные в лесах Карелии теряются люди, которых приходится искать и спасать.

Так, по информации спасателей, в минувшую субботу 1 сентября вывели из леса трех грибников, в воскресенье – двух.

Возраст любителей грибной охоты зачастую оказывается критическим для таких лесных походов.

"Вчера, 4 сентября, в Пяжиевой Сельге заблудилась 83-летняя бабушка, инвалид II группы, - сообщили в карельской поисково спасательной службе, - позвонила по номеру 112 и вышла на нас. Мы ее вывели из леса по телефону. Несколькими днями ранее в Кондопожском районе заблудились два человека – мужчина 59 года рождения и на следующий день женщина 35-го года рождения. На поиски выезжали спасатели – вывели из леса".

В поисково-спасательной службе напоминают любителям тихой охоты о том, что с собой в лес необходим брать набор туриста: компас, спички и еду.