В Карелии 84-летняя бабушка ушла в лес и не вернулась

В последний день лета пропала пенсионерка из Суоярвского района.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Карелии просит помочь найти 84-летнюю жительницу поселка Поросозеро. Нина Васильевна Л. 31 августа ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в паблике отряда.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зелено-голубые.
Была одета: светлая куртка, черные штаны, черные сапоги.
Ранее сообщалось, погибла пенсионерка, пропавшая на севере Карелии.
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