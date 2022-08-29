В Карелии 84-летняя бабушка ушла в лес и не вернулась

В последний день лета пропала пенсионерка из Суоярвского района.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Карелии просит помочь найти 84-летнюю жительницу поселка Поросозеро. Нина Васильевна Л. 31 августа ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в паблике отряда.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зелено-голубые.

Была одета: светлая куртка, черные штаны, черные сапоги.

Ранее сообщалось, погибла пенсионерка, пропавшая на севере Карелии.