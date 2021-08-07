В Карелии 90-летняя пенсионерка ушла за ягодами и пропала: требуется помощь в поиске

В Пудожском районе ведется поиск 90-летней Анны Блохиной, которая отправилась в лес за ягодами и пропала.

Нужна помощь волонтеров Пудожского и близлежащих районов в поиске пропавшей в поселке Кубово Блохиной Анны Васильевны, которой 90 лет. Она пропала в Пудожский районе, на Кубовском сплавучастке. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Шестого августа женщина вышла из дома в лес за ягодами, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Добровольцы просят помощи в поиске. Телефон координатора на месте — 89214578190 (Павел).