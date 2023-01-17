В Карелии 91-летний мастер спорта дал старт гонке в свою честь и побежал сам

В Костомукше прошла лыжная гонка «На призы Владимира Ивановича Гоголева», участие в которой принял сам спортсмен.

Как сообщили в Минспорта Карелии, в Костомукше прошла традиционная лыжная гонка «На призы Владимира Ивановича Гоголева».

Старт к ней дал сам Владимир Гоголев — мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Он многократно участвовал в различных соревнованиях, работал детским тренером, на пенсии стал выступать в соревнованиях среди ветеранов.

В нынешнем году Владимиру Гоголеву исполнилось 91 год. Тем не менее, он сам принял участие в лыжной гонке.

В паблике Минспорта поздравили победителей в различных возрастных категориях: Кирилла Приезжева, Малику Усманову, Александра Пискунова, Ксению Троцкую, Дмитрия Пантелеева, Алису Бусовикову, Владислава Стогова, Екатерину Сизову, Романа Давжука, Варвару Новородскую, Корнея Корнева, Александру Шибанову, Викторию Торопову, Андрея Рослякова, Наталью Петрову, Александра Давжука, Елену Удальцову, Андрея Петрова, Валентину Шибанову и Виктора Джуссоева.

Ранее лыжник из Карелии завоевал серебро на первенстве Северо-Запада.