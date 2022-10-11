В Карелии 92-летняя женщина связала участникам спецоперации теплые носки

Жительница Сортавальского района Карелии связала для участников СВО 10 пар носков.

Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич написал на своей странице в соцсети, что в библиотеке райцентра женщины вяжут теплые носки для участников спецоперации.



«Самой старшей мастерице 92 года. Это Куликова Тамара Николаевна. Она связала 10 пар носков», — сообщил Гулевич.



Собираются женщины два раза в неделю. Те, кто не умеет вязать, передают шерстяные нитки. 12 декабря вязальщицы отправят более 100 пар носков.