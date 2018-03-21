В Карелии администратор заготовил дрова для турбазы и попал под уголовную статью

В Лахденпохском районе нашли виновного в незаконной рубке деревьев и возбудили уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Работники Лахденпохского центрального лесничества сообщили в полицию о том, что в одном из выделов ими обнаружена незаконная рубка деревьев различных пород. Причиненный ущерб составил более 320 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что недалеко от места вырубки находится туристическая база. На ее территории и были обнаружены спиленные деревья. По словам владельца турбазы, происхождением древесины он не интересовался. Указание о заготовке дров давал администратору базы, и тот вскоре его выполнил. Позже из-за конфликта с руководством мужчина был уволен.

Сотрудники полиции установили, что бывшим администратором является 30-летний житель районного центра. Во время общения со стражами порядка он подтвердил обстоятельства совершения преступления.

В настоящее время мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Кроме этого, полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению нескольких имущественных преступлений на территории района.